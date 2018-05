L’Eurocity, partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra, dovrà essere trainato alla stazione più vicina da un 'carro soccorso'. Il convoglio si è scontrato all'uscita di un tunnel con un mezzo al lavoro in un cantiere di una ditta esterna, che lavora per Rfi

Un treno Eurocity ha urtato nel primo pomeriggio di giovedì un mezzo di cantiere di una ditta esterna, che sta effettuando lavori per conto di Rfi, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il convoglio, partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra, si è scontrato con il braccio di un macchinario nel tratto tra Preglia e Varzo.

Non ci sono feriti, ma linea è stata interrotta. L’Eurocity dovrà essere infatti trainato alla stazione più vicina da un ‘carro soccorso’. L’impatto è avvenuto subito dopo un breve tunnel vicino alla stazione Preglia di Crevoladossola. Per riaprire la linea potrebbero occorrere ancora almeno due ore e da Milano i treni diretti in Svizzera sono dirottati sulla linea per Chiasso. Oltre all’Eurocity 34 sulla linea del Sempione è fermo un regionale: i passeggeri questo treno vengono trasferiti su un autobus per completare il viaggio.

L’incidente lungo la linea internazionale del Sempione, nel nord della regione, è il secondo in Piemonte nelle ultime ventiquattr’ore. Mercoledì sera, sulla tratta Torino-Ivrea, un treno regionale è deragliato dopo l’impatto con un tir provocando 2 morti e 23 feriti. Un incidente simile a quello che ha coinvolto l’Eurocity si era verificato nel Cuneese lo scorso 27 aprile, provocando 10 feriti: un regionale veloce, partito da Savona, aveva urtato una gru di una ditta esterna presente accanto ai binari. A causa dello scontro il locomotore e di due carrozze erano uscite dai binari.