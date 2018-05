Di fronte ai numeri risicati dell’esecutivo, soprattutto in Senato, il premier incaricato per il governo M5s-Lega Giuseppe Conte può già incassare il sostegno degli espulsi M5s e gli eletti all’estero del Maie. “Non ci è stata data la possibilità di iscriverci al gruppo M5s, ma non è il banco nel quale si siede a farci decidere come comportarci. Terremo fede alla fiducia degli elettori”, ha spiegato il deputato Salvatore Caiata, che, seppur eletto tra le fila pentastellate e ora nel Maie, venne escluso dopo la notizia di un’indagine per riciclaggio a suo carico. Voti importanti per incassare la fiducia a Palazzo Madama arriveranno per il governo Conte anche da Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, che furono invece coinvolti nell’affaire Rimborsopoli. “Opposizione costruttiva” al governo Conte hanno invece annunciato Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) e Beatrice Lorenzin (Civica popolare).