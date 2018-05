“Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi senatori, come Buccarella e Martelli, seguano la sua decisione, così da aumentare i soli sei voti di maggioranza a Palazzo Madama: “Credo che non ci sia ragione per non appoggiare questo governo da una persona che è stata nel Movimento 5 Stelle per anni”