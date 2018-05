Nella copertina del programma DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris, Gene Gnocchi ha fatto la consueta carrellata di magliette, questa volta sul contratto Lega-M5s. A un certo punto ha tirato fuori una padella: “È la padella Salvimaio: è costituita da un fondo speciale, non in teflon ma in bufalon, che consente di friggere l’aria”.

Video da La7