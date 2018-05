I carabinieri hanno messo i sigilli al bar dello stabilimento balneare, finito sotto inchiesta lo scorso anno per apologia del ventennio. Le indagini hanno accertato che il chiosco della struttura era stato costruito al di fuori delle aree assegnate dal Comune

Archiviate le indagini per apologia di fascismo, ora arriva il sequestro per abuso edilizio. Martedì pomeriggio i carabinieri della forestale di Mestre hanno messo i sigilli al bar dello stabilimento balneare di Punta Canna a Sottomarina di Chioggia, già finito al centro di un’inchiesta lo scorso anno perché tappezzato di cartelloni e foto inneggianti al fascismo. Quel chiostro però lì non ci poteva stare, perché andava ad occupare aree esterne a quelle assegnate dal Comune.

La misura del sequestro preventivo è stata emessa dal tribunale del Riesame di Venezia il 18 maggio, dopo che le indagini avevano accertato che le struttura, comprensiva di magazzino, servizi igienici e recinzioni, era stata costruita al di fuori degli spazi dati in concessione dal comune di Chioggia, impedendo al pubblico di fruire liberamente di una zona appartenente al demanio marittimo. La magistratura sta vagliando anche l’ipotesi di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, dato che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Un colpo giudiziario che arriva all’inizio della stagione balneare e dopo quello dell’indagine per apologia di fascismo, poi chiusa con l’archiviazione, che aveva portato al licenziamento dell’ex gestore Gianni Scarpa. Per questo nuovo caso sono state denunciate tre persone, tutte legali rappresentanti della società.