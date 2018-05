Il sorriso del poliziotto dice tutto: un neonato in buone condizioni e al sicuro. Ma quel piccolino è stato abbandonato verso le 8 di ieri sera in vicolo delle Nottole a Brescia. Si tratta di un neonato di 7, al massimo 10 giorni di vita, ritrovato nel suo ovetto, vestito con una tutina azzurra e con biberon e primi cambi. Lo ha notato in strada un uomo dal palazzo dove vive. Ha chiamato il 112 e subito una volante e il 118 sono intervenuti.

Al pronto soccorso il medico di turno ha constatato le ottime condizioni del bimbo di razza caucasica che, verosimilmente, doveva appena aver mangiato. La polizia sta ora cercando di rintracciare la mamma e il papà. Si sta puntando sulle telecamere della zona perché in quella via non ce ne sono, nella speranza che qualcuna custodisca delle immagini preziose. Ma non solo. Si stanno facendo degli accertamenti nei reparti di neonatologia degli ospedali cercando di rintracciare tutte le mamme che hanno dato alla luce un bambino una decina di giorni fa.