Tra i due sospettati c'è uno studente: si sarebbe arreso dopo un conflitto a fuoco con gli agenti. Il liceo teatro della strage è a una trentina di chilometri da Houston. Testimoni alla Cnn: "È iniziato tutto dopo un'esercitazione anti-sparatoria". È la 22esima sparatoria in un liceo statunitense dall'inizio del 2018

Ha aperto il fuoco subito dopo un’esercitazione anti-sparatoria. Pistola in mano, è entrato in una classe dove si stava svolgendo una lezione di Arte, facendo “almeno 8 morti”, riferiscono i media statunitensi. Si è arreso dopo circa un’ora, quando la polizia lo ha arrestato. È uno studente, un’altra volta. Lo sceriffo – riferiscono i media Usa – ha annunciato che è stato fermato anche un secondo sospetto.

Le modalità e l’autore della carneficina ricordano da vicino quanto accaduto in Florida, lo scorso febbraio, quando Nikolas Cruz fece una strage nell’high school di Parkland. Questa volta il teatro dell’ennesima sparatoria in un liceo è il distretto scolastico di Santa Fe Independent, in Texas, dove si contano anche diversi feriti, trasportati nell’ospedale della vicina Galveston. Tra loro c’è anche un agente, ignote le loro condizioni.

Testimoni hanno riferito alla Cnn di aver visto un uomo armato di una pistola entrare in una classe durante una lezione di Arte e sparare contro gli studenti. Circa un’ora dopo il momento in cui è scattato l’allarme, lo studente è stato arrestato dalla polizia. Il liceo, a una trentina di miglia da Houston, è in lockdown e alcune fonti parlano di un conflitto a fuoco con gli agenti prima dell’arresto.

Gli spari – stando al racconto di una liceale alla Cnn – sono cominciati dopo un’esercitazione anti sparatoria: “La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l’esercitazione anti sparatoria – ha detto la ragazza – ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi“. Quella di Santa Fe è la terza sparatoria in una scuola negli ultimi sette giorni, la 22esima dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti.