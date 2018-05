Il leader di Forza Italia, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, si allontana da Matteo Salvini, dal quale "in questo momento c'è molta distanza, nell’ultima telefonata gli ho consigliato di tornare a casa". Parla di sé in terza persona: "Carenza di personaggi, credo che non ci sia altro candidato paragonabile a Silvio Berlusconi"

Il contratto definitivo tra Movimento 5 Stelle e Lega suscita in Silvio Berlusconi una “preoccupazione molto forte”. C’è “anche una delusione profonda, perché ci sono troppi punti opposti al contratto centrodestra”, in particolare “in alcuni punti sulla giustizia”, tema sempre assai caro al fondatore di Forza Italia, “siamo nella direzione più giustizialista possibile e ci danno forti motivi di preoccupazione”.

Quella del leader azzurro, impegnato ad Aosta nel tour elettorale per le Regionali, è una sostanziale bocciatura delle 57 pagine attorno alle quali è stata trovata l’intesa per formare un governo. Una stroncatura tout court: “Ci sono situazioni non comprensibili dal punto di vista dei costi che qualcuno dei nostri ha già fatto i conti e quantificato in 100 miliardi per quanto riguarda la necessità di certe realizzazioni”. I tecnici azzurri, spiega Berlusconi, stanno “vedendo punto su punto e prenderemo al più presto una decisione, ho già detto ai miei di convocare un Ufficio di presidenza, forse lo convochiamo già per sabato e domenica”.

Alla luce dei punti programmatici sposati dalla Lega, in questo momento, aggiunge, “c’è molta distanza” da Matteo Salvini: “Nell’ultima telefonata gli ho consigliato di tornare a casa“. Il segretario del Carroccio, insiste Berlusconi, “non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega” perché “la coalizione con un programma comune è assolutamente un’altra cosa e non ha nulla a che vedere con il M5s”.

Appena riabilitato dalla sentenza del Tribunale di Milano, l’ex cavaliere dice di doversi “sfogare un attimo” perché ritiene “che dovrebbe esser dato l’incarico di formare il nuovo governo al centrodestra, di presentare il proprio programma in Parlamento dove siamo sicuri di ottenere la maggioranza e di dare vita ad un governo che potrebbe anche durare per tutta la legislatura”.

“A questo si aggiunge il fatto che – ha aggiunto parlando di sé in terza persona – un certo Silvio Berlusconi che ha un’esperienza di nove anni al governo e che ha presieduto per tre volte il G7 e il G8, è tornato disponibile dopo la riabilitazione. Con la carenza di personaggi che verifichiamo, per affidabilità, buon senso ed equilibrio, io sono assolutamente pronto e credo che non ci sia altro candidato paragonabile a Silvio Berlusconi”.