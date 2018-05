Nell'ultima versione del documento si prevede anche lo stop al progetto Alta velocità. E al tempo stesso il via libera al terzo valico. Ma su entrambe le parti manca il via libera vincolante dei due leader. Chiamparino: "Ci opporremo in ogni modo"

Nell’ultima bozza del contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso il 16 maggio in serata dal tavolo tecnico, è ora in mano ai due leader per avere le ultime limature politiche. E tra i temi in discussione ci sono sicuramente le grandi opere, su cui Carroccio e 5 stelle hanno dimostrato idee diverse.

In una delle ultime bozze, in merito alla Tav nello specifico si legge: “Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia Torino-Lione, ci impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne integralmente il progetto”. Mentre per il terzo valico, si osserva: “Con riferimento alla realizzazione del terzo valico ci impegniamo al completamento”. A luglio scorso aveva fatto discutere l’annuncio che la Francia si sarebbe presa “una pausa di riflessione” per quanto riguarda la propria tratta.

Proprio l’ipotesi stop all’Alta velocità ha già iniziato a sollevare polemiche. In prima fila il governatore Pd del Piemonte Sergio Chiamparino: “Una inaccettabile penalizzazione per la nostra Regione, per Torino e per la logistica del Nord Ovest. Cosa dicono Giovanni Toti e Attilio Fontana? Noi ci opporremo in ogni modo per impedire che si torni indietro”.