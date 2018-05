L'ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. La procura piemontese aveva chiesto di processare Berlusconi già nel novembre del 2017. L’udienza preliminare era cominciata qualche settimana dopo. Dopo la richiesta del pm è stata rinviata al 1 giugno per la discussione della difesa di Berlusconi al termine della quale il gup dovrà decidere se sollevare il conflitto di competenze tra procure o accogliere la richiesta di rinvio a giudizio.

Il procedimento è uno dei filoni dell’inchiesta sul caso Ruby, spacchettato il 29 aprile del 2016 dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Laura Marchiondelli, che aveva deciso di trasferire gli atti per competenza territoriale a sette diverse procure.

Secondo le indagini svolte originariamente dalla procura del capoluogo milanese, l’ex presidente del consiglio destinò somme di denaro alla Bonasia affinché la ragazza rendesse testimonianze non veritiere nei processi sulle cene di Arcore. Per la soubrette c’è infatti un’ipotesi d’accusa di falsa testimonianza. Dalle intercettazioni disposte dalla procura di Milano nel 2012, Roberta Bonasia veniva definita come possibile “compagna” dell’allora presidente del Consiglio, circostanza che è stata sempre smentita dagli interessati.

Già Miss Torino 2010 e finalista di Miss Italia, lavorava come infermiera nell’ospedale all’azienda sanitaria locale con il sogno di diventare ”diventare ballerina e show girl a 360 gradi”. Il suo nome venne fuori durante una telefonata, intercettata, tra Lele Mora ed Emilio Fede, entrambi all’epoca indagati in uno dei procedimenti. ”Roberta Bonasia ha preso possesso di tutto. Pretende tutto. Lui è preso…” dicevano. Secondo la procura di Milano per la ragazza Berlusconi avrebbe sborsato 80mila euro tra bonifici e assegni e un appartamentino nella Torre Velasca.