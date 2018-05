Una “bomba, qui è tutto bruciato”. La siviera che trasportava la colata di acciaio incandescente è venuta giù poco prima delle 8, mentre quattro operai erano vicini alla “cesta” che scioglie i rottami nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete, a Padova. “C’è stato un cedimento strutturale del supporto” della siviera che contiene fino a 90 tonnellate di acciaio fuso, dicono fonti sindacali a Ilfattoquotidiano.it, ed era stato appena “manutenuto”.

In due, entrambi dipendenti dell’azienda, sono stati investiti da una “bomba di aria calda” e hanno riportato ustioni sul 100% del corpo. Sono ricoverati in condizioni disperate negli ospedali di Padova e Cesena. Gli altri due sono stati raggiunti dagli schizzi della colata: uno ha ustioni sul 70% del corpo, l’altro è il meno grave. Entrambi sono dipendenti della Hayama che lavora in appalto all’interno degli impianti di Acciaierie Venete, il cui presidente e amministratore delegato Alessandro Banzato, è stato eletto un mese fa alla guida di Federacciai.

I quattro – due italiani, un rumeno e un moldavo – hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni. Le vittime del grave incidente sono Marian Bratu, nato in Romania e residente a Cadoneghe, che è stato portato in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena, Simone Vivian, nato a Dolo ma residente a Vigonovo, David Di Natale e Federic Gerard nato in Francia e ora residente a Santa Maria di Sala, ricoverati all’ospedale di Padova.

Le fonti sindacali raccontano di uno scenario di “guerra”. I due operai più gravi sono stati portati via nudi dallo stabilimento: “Le divise sono state bruciate dal getto di aria calda. Uno di loro – spiegano fonti qualificate a IlFatto.it – era incosciente, l’altro è riuscito ad avvisare la moglie“. Sono i due per i quali le condizioni sono più critiche. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono giunti anche i vigili del fuoco per spegnere l’incendio che si è sviluppato a causa della fuoriuscita della colata incandescente.

Durissimo il commento del responsabile siderurgia della Fiom Cgil, Mirco Rota: “In recenti incontri erano emersi problemi legati agli orari di lavoro in quello stabilimento – dice il sindacalista a IlFattoquotidiano.it – Siamo di fronte a un 2018 con numeri da strage, dopo i morti di Milano e il gravissimo incidente di oggi. Si lavora in condizioni molto pericolose, proprio ora che il comparto sta ripartendo”. Rota, richiamando alla massima attenzione per la sicurezza sugli impianti, rinnova l’invito a “norme stringenti, che rafforzino il potere di controllo e di intervento del sindacato”.