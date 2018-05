“A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ha perso il cugino Antonio Landieri, vittima innocente della camorra – ma oggi possiamo dire che dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri”. I 140 metri quadri della libreria ospitano anche attività e laboratori dedicati proprio agli “scugnizzi” per evitare che finiscano nelle mani della camorra: “Nessuno credeva che in questo quartiere fosse possibile aprire una libreria, ma oggi abbiamo vinto questa scommessa”