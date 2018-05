“Il Rosatellum è nato per mandare al governo Renzusconi, ma non ci sono riusciti”. Al Salone del Libro di Torino, Andrea Scanzi ha presentato questo pomeriggio il libro “Renzusconi” edito da Paper First. A margine dell’incontro, il giornalista ha commentato i punti di convergenza tra la Lega e M5S: “La legge sul conflitto di interessi è fondamentale per Di Maio: se fanno due o tre cose veloci e poi si va a votare va bene, ma se diventa un governicchio per tirare a campare accettando i diktat di Berlusconi, rischiano di morire”