“Un governo M5s-Lega? Tengono in ostaggio il Paese da due mesi, speriamo siano le ultime 24 ore perché sono ridicoli“. L’attacco è di Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, in merito all’ipotesi di un via libera da parte di Forza Italia per dar vita a un esecutivo guidato da Carroccio e grillini. “Il M5s? Si sta rivelando una forza di destra. La nostra sarà un’opposizione dura” ha concluso.