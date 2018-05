“E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da fare”.

Così Luigi Di Maio, commenta la nota con cui Silvio Berlusconi annuncia il suo passo indietro, che potrebbe dar vita ad un governo M5S-Lega. Di Maio aggiunge: “Smentisco categoricamente litigi con Salvini per la scelta di un premier terzo”. Sul contratto di governo il capo politico pentastellato assicura che “gli iscritti M5S si esprimano con un voto e ai giornalisti aggiunge: “Voi non dovete immaginare che in ventiquattro ore avrete squadra di governo e contratto, non vi do il timing perché non lo conosco, ma io credo che il Presidente Mattarella, vedendo gli spiragli per la formazione di un governo politico, sicuramente ci darà tempo per formarlo senza metterci una spada di Damocle per realizzarlo. D’accordo con Salvini per i tempi rapidi: o si chiude accordo o per me finestra di luglio rimane aperta” conclude Di Maio.