“Il presidente Berlusconi ci ha detto e ha detto a Mattarella che il centrodestra è unito, di più non so. Noi non lo votiamo, io mi fido del mio segretario Matteo Salvini, sul resto non ci posso mettere le mani sul fuoco… mi fido però della parola e la parola per me conta tantissimo”. Così il capogruppo al Senato, Gianmarco Centinaio, commenta l’ipotesi che Forza Italia si defili per sostenere, insieme al Pd, un esecutivo voluto dal capo dello Stato, neutrale e non politico. “Noi e i Cinque Stelle abbiamo proposto a Mattarella di votare, ma siamo preoccupati anche noi e per questo stiamo lavorando a un governo politico per convincere chi deve decidere di darci il mandato”, ha concluso Centinaio.