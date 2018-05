“Direzione Pd? Non lo so cosa succederà spero che si metta d’accordo, stiamo parlando del partito che ha già i toni più moderati e che sempre meno abbia un padrone è anche positivo, credo che oggi andrà bene. Io farei l’accordo con tutti e due per fare una legge elettorale nuova. Oggi nessuno deve vincere però io sarei molto contento se votassero la permanenza di Martina all’unanimità sarebbe anche un bel segnale. Mi sembra una persona moderata, non è molto portato ai teatrini e io lo apprezzo per questo. Renzi? Tende ad essere antipatico agli altri in questo momento, qualsiasi cosa dice viene criticato. Ci sono già gli altri due che parlano forse si fa un figurone a stare zitti“. Così Oscar Farinetti a margine di un incontro stampa organizzato da Eataly