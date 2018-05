“Non c’è mai stata un’apertura del Pd al M5S. La prima direzione del Pd aveva già chiuso. Martina ha detto che questo dialogo non esiste. Ci ha sorpreso l’entusiasmo di Fico, è stata anche un po’ una bolla. La direzione del Pd ha detto no la prima vola e no la seconda. L’ipotesi di trattare con Di Maio non c’è mai stata. Renzi si è dimesso, io ritengo che poteva evitare le dimissioni, dubito che voglia ricandidarsi. Gentiloni? Ha grandi capacità e se vorrà impegnarsi nessuno avrà da dire sulla sua figura nessuno avrà da dire nulla”: così il senatore del Pd Tommaso Cerno a margine della direzione del partito.