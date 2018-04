Iniziato l'incontro con la delegazione del Pd, composta da Graziano Delrio, dal segretario reggente Martina, dal presidente dem Orfini e da Andrea Marcucci. Alle 13 i 5 Stelle. Il presidente della Camera cercherà appigli per un'intesa almeno su alcuni punti di programma per poi chiedere al capo dello Stato una proroga del mandato esplorativo

Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra M5S e Partito democratico, dà il via al secondo giro di consultazioni. Poco dopo le 11 è iniziato l’incontro del presidente della Camera con la delegazione Pd composta da Graziano Delrio, dal segretario reggente Maurizio Martina, dal presidente dem Matteo Orfini e da Andrea Marcucci. Alle 13 sarà il turno dei 5 Stelle. Poi salirà al Colle per riferire a Sergio Mattarella. Pronto, secondo i quotidiani di oggi, a concedere altro tempo all’esponente pentastellato: probabilmente fino a metà della prossima settimana, quando è in calendario la direzione dem.

Lo schema di questo secondo round di incontri è lo stesso del primo giorno, ma i tempi sono ridotti, visto che il mandato scade proprio oggi. Fico cercherà di far convergere le due anime politiche su una stretta cerchia di temi. Si parlerà quindi di un programma o punti di programma per verificare se ci sono almeno degli spunti positivi da portare all’esame del presidente della Repubblica. Viene considerato un segnale positivo, sottolinea Il Messaggero, il fatto che mercoledì al Parlamento europeo la proposta della M5s Laura Ferrara su un nuovo regolamento sui migranti sia passata con il voto positivo dei Socialisti e democratici, il gruppo a cui aderisce il Pd.

Un quadro il più completo possibile che però non può prescindere dalla direzione del Pd, come annunciato da Maurizio Martina, e dalla consultazioni degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Per questo dopo la stretta sui temi, che il presidente della Camera tenterà per dare argomenti solidi su cui discutere su entrambi i fronti, è molto probabile che Fico chiederà più tempo a Mattarella.