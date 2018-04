“Se si voterà nella prossima direzione nazionale per un accordo con il M5S io voterò no”. Uno dei primi a opporsi alle aperture di Maurizio Martina e all’ipotesi di accordo per la formazione del governo tra M5s e Partito democratico è il renzianissimo Sandro Gozzi, esponente dem e attuale sottosegretario agli Affari europei. “Io a oggi non vedo novità per la formazione di un governo con loro, se ci fossero cambiamenti radicali su alcuni capisaldi del M5s potrei votare sì, se adempio rescindono il loro contratto con la Casaleggio e associati”