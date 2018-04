“Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, è però il pentastellato Manlio Di Stefano a mantenere ancora lo schema dei due forni: “Mattarella dovrebbe affidare un mandato ampio, per trattare con tutti quelli che vorranno convergere. Bisognerebbe cambiare schema e puntare sul Pd con Fico esploratore? I numeri parlano chiaro, non c’è uno schema vincente”, ha tagliato corto Di Stefano.