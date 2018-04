Dopo il caso della scuola di Lucca, dove alcuni video condivisi in rete dagli studenti mostrano atti di prepotenza contro i docenti (guarda video), in rete è diventato virale un video che risale a un anno fa. “Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professore'”. L’episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa, questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, risale a un anno fa. Nelle immagini girate in classe uno studente rivolge alla propria insegnante esplicite minacce. Tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Il video è però diventato virale in queste ore, raccogliendo moltissime visualizzazioni. Tanto che i carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura. “Mo ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedè?”, prosegue lo studente del video con tono minaccioso. “Non mi provocà professore che poi la macchina non te la ritrovi. Che fai? Chiami il preside e mi fai boccià? Va bene, perdo un anno”, continua il giovane che poi si alza per affrontare la prof e quando lei esce dalla classe per andare a chiamare il preside prende a calci la porta dell’aula