Un gruppo di giovani che voleva fare delle rapine usando lo spray urticante. Sono otto le persone accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Un’operazione della questura e della procura di Torino sta portando all’arresto dei sospettati. A coordinare le indagini sono il procuratore Armando Spataro e i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo.

Secondo polizia e procura, sono loro i responsabili di quanto successo quella sera mentre veniva proiettata la partita tra Juventus e Real Madrid: una folla che improvvisamente ha iniziato a spingere, ha sfondato le barriere ed è scappata via, per motivi mai chiariti, provocando 1500 feriti e la morte di una donna.

Il gruppo, che avrebbe già commesso rapine analoghe in altri grandi raduni pubblici, è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un’altra indagine: stavano parlando di una collanina, rubata in piazza, del valore di diverse centinaia di euro. Alcuni, in base a quanto si apprende, sarebbero di origine extracomunitaria.

Appendino ha ricevuto l’avviso di chiusura indagini – A distanza di dieci mesi dalla notte di piazza San Carlo la procura di Torino comincia a tirare le somme. Il filone dell’inchiesta per disastro, lesioni e omicidio colposo si è formalmente concluso giovedì con il rituale avviso di conclusione delle indagini preliminari ricevuto anche dalla sindaca M5s Chiara Appendino. “Resto a disposizione della magistratura, come lo sono sempre stata”, ha commentato la prima cittadina. Stesso avviso anche per altre 13 persone: l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana con il direttore Paolo Lubbia e la dipendente Chiara Bobbio, l’allora questore Angelo Sanna con due dirigenti, i responsabili e collaboratori di Turismo Torino, la partecipata del Comune organizzatrice della serata-evento.

Le convinzioni della procura rimangono le stesse: la serata fu decisa e organizzata in modo frettoloso, ci furono errori nella progettazione, le problematiche sulla sicurezza si limitarono al rischio terrorismo, venne fatta affluire troppa gente (si parla di 40mila persone), si permise la circolazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro che una volta frantumate a terra diventarono un tagliente tappeto di cocci, le transenne bloccarono le vie di fuga. Il grosso delle accuse deriva dal lavoro di un consulente dei pm, Mauro Esposito. Esperti del settore hanno analizzato il comportamento della folla in preda al panico, altri hanno adoperato modelli matematici per delle simulazioni, mentre gli investigatori della Digos interrogavano non meno di duecento testimoni.