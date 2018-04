Botta e risposta a Omnibus (La7) tra la sua conduttrice, Gaia Tortora, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio d’Esposito. Tortora manifesta la sua disapprovazione sul termine ‘delinquente’ attribuito a Berlusconi e ribadito nel titolo del pezzo odierno del giornalista sul Fatto. D’Esposito puntualizza che non è una invenzione del quotidiano, ma si tratta di una definizione coniata dalla magistratura (Berlusconi nella sentenza Mediaset è stato descritto come una persona che “ha una naturale capacità a delinquere”). La conduttrice, dieci minuti dopo, mentre d’Esposito spiega il coup de théâtre inscenato ieri da Berlusconi, ribadisce il suo dissenso sulla parola ‘delinquente’: “Posso dire che è un brutto termine? E’ una cosa che mi fa proprio orrore. E’ una questione personale, proprio non mi piace, ma voi avete diritto di scriverlo”. “Lo comprendo” – risponde d’Esposito – “però la magistratura ha detto che Berlusconi è un delinquente abituale”. “Vabbè” – commenta Tortora – “però, insomma, non è sufficiente. Ma è una questione di opinione personale”