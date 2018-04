“La situazione in Siria rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo, non bisogna certamente attendere le consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno e all’esterno delle coalizioni”. Lo ha detto, al termine dell’incontro con Sergio Mattarella, il leader di LeU, Pietro Grasso, spiegando che attende una relazione sulla situazione siriana da parte del governo.