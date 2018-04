Tutti pazzi per la Roma. Dopo la storica rimonta sul Barcellona la rete si scatena per i giallorossi. Da Papa Francesco a Fantozzi, dal tuffo del presidente americano James Pallotta nella fontana di Piazza del Popolo all’esultanza di Carlo Verdone su Twitter. L’impresa della squadra della capitale vista dalla rete.

Mamma mia ragazzi me sta a parti’ la pompa!!!! @OfficialASRoma #RomaBarça #Romabarcellona pic.twitter.com/7VGUH3MzWW

— clels vs maturità (@bvsideshawn) 10 aprile 2018

La Roma in questo momento #RomaBarça pic.twitter.com/QWJeOB9Tnd

Un post condiviso da Fc Squirting Lisbona (@fcsquirting) in data: Apr 11, 2018 at 2:13 PDT

Un post condiviso da @ manuel.neuer.obsession in data: Apr 11, 2018 at 12:56 PDT

Un post condiviso da Giulia (@_sweet_adeline_) in data: Apr 11, 2018 at 1:21 PDT

Un post condiviso da 🇮🇹RISATE ALL’ITALIANA🇮🇹 (@risateallitaliana) in data: Apr 11, 2018 at 2:59 PDT

Un post condiviso da neurone_stanco (@neurone_stanco) in data: Apr 11, 2018 at 2:41 PDT

Un post condiviso da Luca De Matteis (@demaluca) in data: Apr 11, 2018 at 2:34 PDT

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤️ #RomaBarcellona

— Francesco Totti (@Totti) 10 aprile 2018