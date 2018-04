Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un Governo in cinque minuti” ha spiegato a margine del suo intervento, analizzando l’attuale momento politico, tra dichiarazioni d’apertura e tentativi di alleanza. “Non è detto che qualcuno debba fare un passo indietro e io non scarterei del tutto l’idea di elezioni anticipate”