L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 alla stazione di Porta Susa. Ancora ignote le cause. La giovane è stata estratta viva, ma è deceduta durante il trasporto in ospedale

Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa. La giovane è stata investita poco dopo le 7 da un treno regionale diretto a Milano. Estratta viva dai vigili del fuoco, è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che hanno provato a rianimarla sulla banchina del binario quattro. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale.

La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per capire le cause dell’accaduto. Dalle prime informazioni sembra che si sia trattato di un incidente, ma non è ancora chiaro perché la giovane sia stata travolta dal convoglio.

Nessun disagio alla circolazione ferroviaria: i treni hanno continuato a viaggiare regolarmente. Soltanto il binario quattro risulta chiuso per consentire alle autorità di svolgere le indagini.