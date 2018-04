Contestato anche il reato di violazione di domicilio e si valuta la possibilità di procedere anche per "perquisizione illegale". Una decisione che segue la tensione diplomatica di sabato, con la Farnesina che ha mostrato all'ambasciatore francese le mail che dimostrano come quei locali non fossero utilizzabili dai doganieri

Abuso in atti di ufficio, violenza privata aggravata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro, che al momento procedono contro ignoti, stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. Sono stati disposti accertamenti, acquisizioni di documenti ed esami di persone informate sui fatti.

È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in territorio italiano dei poliziotti transpalpini per sottoporre a un controllo sanitario un extracomunitario sospettato di essere un corriere della droga. Un’irruzione, come l’hanno definita i testimoni, ritenuta perfettamente legale “in base a un accordo del 1990” dalla Francia. Ma la ricostruzione ufficiale del ministro Gérald Darmanin è ritenuta “non soddisfacente e inesatta” sia dalla Farnesina che dal Viminale.

I doganieri, secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri all’ambasciatore francese a Roma, sapevano che i locali della stazione dove è avvenuto il blitz – e la ong Rainbow4Africa assiste i migranti – non erano nelle loro disponibilità e che dunque non potevano utilizzarli per controlli e attività. A dimostrarlo c’è una mail di un funzionario della Dogana francese scritta il 13 marzo scorso a Rfi nella quale lamenta proprio l’impossibilità da parte degli agenti francesi di potere usare la sala di Bardonecchia “perché occupata da altra gente”.

Per questo, secondo quanto filtrato dal ministero dell’Interno, l’Italia sta valutando l’opportunità di sospendere le incursioni all’interno di tutto il territorio italiano da parte del personale delle forze di polizia e dei doganieri francesi.