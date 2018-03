Stava facendo una gita con tre suoi amici sulle montagne di Livigno, in provincia di Sondrio, quando ha perso la vita travolto da una valanga. L’allarme è scattato attorno alle 14, orario in cui alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve. I soccorsi hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo scialpinista, un 59enne austriaco, per il quale non c’era più niente da fare.

La valanga che si è staccata in zona Forcola, al confine con la Svizzera, ha travolto e ferito anche un altra persona. I volontari del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna, con i militari della Guardia di Finanza, hanno raggiunto il punto in cui è stato individuato il ferito con un paio di motoslitte, ma l’intervento si è rivelato più difficoltoso del previsto.

I soccorritori sono stati impegnati per ore per recuperarlo, ostacolati dal maltempo. Nella zona, infatti, oltre al pericolo concreto di nuovi distacchi, era in corso una bufera di neve. Alla fine, i tre compagni di escursione sono tutti stati tratti in salvo e riportati a valle.