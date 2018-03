Arriva allo stadio di Bari in carrozzina, ma poi si alza, fa le scale e si accaparra un posto privilegiato in tribuna. È accaduto allo stadio di Foggia, sotto gli occhi dei tifosi che hanno filmato la scena urlando ironicamente al miracolo. L’uomo è arrivato in sedia a rotelle, usufruendo così dell’accesso riservato ai disabili. Una volta dentro l’area però si è alzato e come se nulla fosse è andato a sedersi in tribuna. L’episodio, diventato virale grazie al video pubblicato sui social network, è stato condannato dalla società. “Il Foggia Calcio – ha scritto la società in una nota – oltre a condannare vivamente l’episodio, che appare estremamente offensivo verso quelle persone che vivono quotidianamente la vera disabilità, percorrerà tutte le strade possibili per individuare e denunciare la persona che si è resa protagonista di questo inqualificabile gesto”