“La mia priorità non è tornare a nuove elezioni anche se non ne ho paura, perché la Lega non può che crescere”. Lo ha detto Matteo Salvini intervistato questa mattina a Milano a proposito della formazione del nuovo Governo. “Farò di tutto perché gli italiani possano avere un Governo serio, stabile e coerente, che vada in Europa a farsi rispettare senza prendere lezioni né da Parigi, né da Berlino”