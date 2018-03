Accolta in Comune a Modena, il collegio dove è stata eletta, davanti al sindaco Beatrice Lorenzin scambia Enzo Ferrari per Gino Paoli. Una gaffe che su Twitter ha scatenato centinaia di messaggi ironici. C’è chi posta un’immagine del Drake alla guida spiegando che si tratta di “una rara immagine di un giovane Gino Paoli al volante della sua utilitaria comprata con i soldi guadagnati con i primi dischi”, mentre Adriano scrive: “Aveva in mente Ray Charles, ma non le veniva in mente”. Altri mettono a confronto le due foto di Ferrari e Paoli (“due gocce d’acqua”), e c’è chi sospetta che la Lorenzin, vedendo il Colosseo, possa confonderlo per lo stadio Olimpico.

una rara immagine di un giovane Gino Paoli al volante della sua utilitaria comprata con i soldi guadagnati con i primi dischi #Lorenzin pic.twitter.com/BELp5yZmbB — blackdog (@2015blackdog) March 18, 2018

#Lorenzin, la legiferante belina rampante al sapore di sale … pic.twitter.com/iHax4XSyak — Danilo Madonia (@danworks) March 17, 2018

Pensavo che peggio della mia vicina che aveva detto che lo stabilimento Ferrari si trovava a Monza in Friuli non ci poteva essere,poi arrivò la Lorenzin… — Mattia Maestri #LibertyMediaOut (@mattiamaestri46) March 17, 2018

secondo me aveva in mente Ray Charles, ma non le veniva in mente le gaffes della #Lorenzin pic.twitter.com/Yfv1ZA77BH — Adriano (@AdriMCMLXI) March 17, 2018

La Lorenzin a Modena davanti a un ritratto di Enzo Ferrari: “Quello è Gino Paoli?”

Ed è subito Il gelo in una stanza. https://t.co/7BY6Dclius — Srta.Tonia (@SenoritaTonia) March 17, 2018

Ma i modenesi erano consapevoli che barrando il simbolo del #PD avrebbero pagato lo stipendio alla liceale #Lorenzin per altri cinque anni? Perché adesso sinceramente mi viene un dubbio. — Almeno Penso (@almenopenso) March 17, 2018

La #Lorenzin scambia Gino Paoli per Ferrari. Non si era consultata con gli esperti. — Dottor Giancarlo (@ggv84) March 17, 2018

la #Lorenzin ancora non s’è ripresa dall’ubriacatura all’acquario di Genova — blackdog (@2015blackdog) March 17, 2018

Beatrice #Lorenzin a Modena dopo essere stata eletta all’uninominale per il centrosinistra, guardando una foto di Enzo Ferrari ha chiesto al Sindaco: “E’ Gino Paoli?” Ora mi aspetto che la Boschi confonda Reinhold Messner con Babbo Natale. [@LVIX1] pic.twitter.com/ArIKBZaAO4 — Arsenale K (@ArsenaleKappa) March 17, 2018

Beatrice #Lorenzin, neoeletta a Modena per il centrosinistra, guardando una foto di Enzo Ferrari ha chiesto al sindaco: “E’ Gino Paoli?”

Sempre meglio di #Casini che mi ha incontrato a Bologna e mi ha chiesto l’autografo, scambiandomi per Carlo Marx. pic.twitter.com/HO9R8ekon1 — Babbo Natale™ (@Santas_Official) March 17, 2018

Beatrice #Lorenzin a Modena dopo essere stata eletta all’uninominale per il centrosinistra, guardando una foto di Enzo Ferrari ha chiesto al Sindaco: “E’ Gino Paoli?” Si, quello che cantava “Eravamo 4 amici al paddock”. [@LVIX1] — Arsenale K (@ArsenaleKappa) March 17, 2018

Non è italianamente ammissibile che la Lorenzin confonda a Modena Enzo Ferrari con Gino Paoli🤐😂😂😂 pic.twitter.com/UeMmM971LA — Massimo Pagetti (@mpagetti) March 17, 2018

Modena, la gaffe di Beatrice Lorenzin davanti al sindaco: “Quello è Gino Paoli?”. Ma nella foto c’è Enzo Ferrari. Quando si dice “l’autorevolezza del radicamento nel territorio in cui si è stati eletti”

https://t.co/gvQ5UeeGMk — StephanotisFuribondo (@ste_FUN_otis) March 18, 2018

#Lorenzin scambia Enzo Ferrari per Gino Paoli.

D’altronde per anni l’hanno scambiata per un ministro mentre era solo una cialtrona. pic.twitter.com/78brgitdzF — Antonio Bordin (@antonio_bordin) March 17, 2018

a modena #lorenzin “ah Ferrari quello dello spumante e non Paoli!” — Stefano Guarnieri (@stefanoguarni) March 17, 2018

Ho sempre difeso a spada tratta Beatrice #Lorenzin come ministro della salute dagli ignobili e strumentali attacchi. Ma scambiarmi la foto di Enzo Ferrari per Gino Paoli fa vacillare le mie certezze… — Sofia Marinelli (@TopaM79) March 17, 2018

Modena: la Lorenzin confonde Enzo Ferrari con Gino Paoli.

Chissà se esiste il vaccino contro l’ignoranza. — carlofustone (@carlofustone1) March 17, 2018

La Lorenzin è talmente petalosa che i petali le coprono gli occhi. — Luca Braci (@Luca_Braci_2018) March 17, 2018

Viene eletta nell’uninominale a #Modena ma con l’ennesima gaffe dimostra che della storia della città e non solo non conosce nulla.

La #lorenzin scambia la foto di #EnzoFerrari con #GinoPaoli.

E pensare che è stata anche ministro della salute… — Mauro Mastropietri ® (@mmastropietri) March 17, 2018

Sempre competente la Lorenzin 😂

Su tutto. Pensavo che fosse solo Salute l’argomento problematico.. 🙈pic.twitter.com/YTZrcHn13T — Christian Ammirabile (@krisracing) March 17, 2018

#Lorenzin confonde Enzo Ferrari con Gino Paoli. Diciamolo, capisce più di automobilismo, che di sanità #FerrartilyDay… — Lodovico Zanetti (@VicoZanetti) March 17, 2018

#lorenzin si scusa per aver confuso Enzo Ferrari con Gino Paoli “ è che sti scrittori so tutti uguali”. — santa carbone (@pantana21) March 18, 2018

@BeaLorenzin detta #loRENZIna – tu che dall’alto delle tue lauree in antropologia moderna e storia contemporanea ci azzecchi sempre – mi dici se in foto è il Che, O Chi Minh o Pol Pot? #Pd #PDIOTI #calenda #lorenzin #Modena #GinoPaoli pic.twitter.com/WjktK7HRGt — Luca Miniero (@LucaMiniero) March 18, 2018

#Lorenzin davanti alla foto di #EnzoFerrari lo scambia per #GinoPaoli 😱😱 sti cazzi e questa è l’esperta dei vaccini ???? pic.twitter.com/uEuXlCHqDo — serafino grilli 🇮🇹 (@grilliserafino) March 18, 2018

Saranno gli effetti dei vaccini OBBLIGATORI o è scema di suo? La Lorenzin al sindaco di MO: “Quello è Gino Paoli?”. NO è Enzo Ferrari! — Armando (@Manocchiarmando) March 18, 2018