“Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento, ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, con i loro presidenti, i vicepresidenti, i questori e i segretari, sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi”. Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, arrivando al Cosmoprof in corso alla Fiera di Bologna. Per il vicepresidente della Camera questo “sicuramente è uno di quei temi che ci ha restituito il voto del 4 marzo dove il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 32,5% “