L'autore non è ancora stato preso, riferisce l'ateneo, precisando che i colpi sono stati sentiti nell'edificio "Campbell Hall"

Un uomo ha aperto il fuoco nel dormitorio della Central Michigan University, almeno due persone sono morte, confermato anche da quanto scritto su Twitter dall’ateneo che ha precisato, “Non si tratta di studenti e la polizia ritiene i fatti siano iniziati da un problema familiare. Non ci sono altri feriti”.

La polizia di Mount Pleasant, cittadina che ospita l’ateneo, ha reso noto che stanno dando la caccia ad un ragazzo afroamericano di 19 anni, considerato “armato e pericoloso“. Si legge in un Tweet, “Indossa dei pantaloni gialli ed una felpa con il cappuccio blu, ma potrebbe averlo abbassato, se vedete il sospetto non vi avvicinate, chiamate il 911”. L’università, che ha circa 23 mila studenti, e altre scuole vicine sono state poste in lockdown.