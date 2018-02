“Quando sento parlare di governabilità: “il paese ha bisogno di sicurezze, di governi solidi, ha bisogno di affidarsi a un governo solido”. Ma cosa significa? Che tipo di governabilità? Cosa è la governabilità?” A meno di una settimana dal voto, Beppe Grillo pubblica sul proprio blog un monologo sulla “governabilità“. Due minuti e mezzo di video, girato davanti al camino acceso. “Tanto per puntualizzare – spiega – le riforme più grandi della nostra storia sono state fatte in 12 anni dal 1968 al 1980 dove sono cambiati 15 governi e mezzo, ogni anno cambiava un governo e mezzo, quindi non c’era governabilità, eppure sono state fatte le più grandi riforme della nostra storia. Tutto in quei dodici anni lì con un governo e mezzo che spariva, ne arrivava un altro e un altro”. E allora, conclude, “non venitemi più a parlare di governabilità”