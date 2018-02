Il gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dai pm Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Francesco Raffaele. Rinviato a giudizio anche un collaboratore dell'imprenditore, Ivan Russo. Romeo si trova agli arresti domiciliari in relazione alla accuse contestate in questo procedimento, aperto dalla procura parteoneopea per le presunte tangenti pagate per gli appalti e che poi ha portato all'apertura dell'inchiesta sulla Consip