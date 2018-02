“Noi possiamo guardare in faccia tutti. Non abbiamo taroccato i rimborsi spese, né photoshoppato i bonifici, né truffato. Non accettiamo che vengano a farci la morale su come siamo disonesti noi e siano onesti loro”. Matteo Renzi, a Bologna per un pranzo elettorale nella Casa del popolo Corazza (dove ha portato anche Casini, guarda il video) attacca il Movimento 5 stelle su ‘rimborsopoli‘. “”In questa legislatura abbiamo abolito il finanziamento ai partiti. Se il Movimento 5 Stelle ha restituito 23 milioni di euro in 5 anni, considerate che noi nel 2010 prendevamo 60 milioni di euro. Ore ne prendiamo zero. Noi con la legge abbiamo restituito molti più soldi del Movimento 5 Stelle”. A una domanda sul caso De Luca (lo scandalo nato dalla videoinchiesta di Fanpage che ha portato Roberto De Luca, figlio del governatore Pd in Campania Vincenzo, a dimettersi, mai nominato durante il pranzo, risponde: “Siamo il partito dell’onestà”