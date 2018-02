La giornalista di Fanpage Gaia Bozza è stata aggredita da una donna durante un appuntamento elettorale del Partito democratico in un hotel del lungomare di Salerno. Un incontro al quale erano presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio Roberto, che nella stessa occasione ha annunciato le proprie dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Salerno a seguito delle polemiche nate dai video pubblicati proprio da Fanpage. È indagato per corruzione. Il sito ha infatti realizzato un’inchiesta a puntate sugli appalti per i rifiuti in Campania (prima e seconda puntata), dove l’ex boss Nunzio Perrella, dichiarando di volere “rientrare nel giro”, entra in contatto con funzionari ed esponenti politici campani. Bozza riferisce di essere stata spintonata, poi la donna che l’ha aggredita “ha preso a schiaffi la telecamera e ha provato a colpire anche me, poi è stata allontanata”. La reporter parla di “un brutto clima, ma – conclude – facciamo semplicemente il nostro lavoro”.