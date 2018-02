“La lista delle ‘mele marce‘ si allunga? Noi chiediamo al ministero dell’Economia di pubblicare tutti i dati di quanto restituito dal M5S. Oggi vedrete tutto”. Lo ha affermato il leader del M5S Luigi Di Maio, arrivando al Mef, per poi rivendicare: “Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti”. Silenzio o quasi sull’addio di David Borrelli, con le reali motivazioni che restano ancora un’incognita: “Chiedete a lui”, ha tagliato corto Di Maio, dopo l’uscita dal gruppo dell’eurodeputato (e membro dell’Associazione Rousseau), passato al gruppo dei non iscritti. Una decisione ufficialmente spiegata con generici “motivi di salute”.