Aveva promesso di “dire tutto” e così è stato. In tarda serata Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cameraman e ha elencato nomi e cifre delle mancate restituzioni, emersi dal controllo effettuato al Ministero dell’economia. Una doppia lista. La prima, virtuosa, formata da chi ha versato di più nel fondo per le piccole e medie imprese, come i parlamentari Massimiliano Bernini (inizialmente nella lista degli accusati di aver falsificato i bonifici) e Luigi Gallo. E la seconda invece composta dai deputati e dai senatori “che non hanno mantenuto le promesse e che si autoescludono dal Movimento” premette Di Maio: Ivan Della Valle, Girolamo Pisano, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli, Elisa Bulgarelli, Andrea Cecconi, Silvia Benedetti, Emanuele Cozzolino. “Questa che sta per iniziare è la settiman dell’orgognlio 5 stelle, chiedo ai parlametari e andare in tutta italia esibendo i bonifici fatti a favore del microcredito