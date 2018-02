Una persona alla guida di un’auto di colore scuro, in pieno giorno è riuscita nell’impresa di salire tutta l’alta gradinata esterna che conduce ai piani rialzati dell’ospedale Manzoni di Lecco. Non è dato ancora sapere se l’incredibile manovra sia stata compiuta da un soggetto confuso o sotto l’effetto di alcool o droghe, oppure se sia stata compiuta volontariamente, per chissà quale ragione.

Resta il fatto che l’automobilista è riuscito ad agire indisturbato, ripreso solo da un abitante della zona che dall’alto di un condominio di fronte all’ospedale, ha girato un video che sta diventando virale. Le immagini dell’auto che sale tutte le gradinate, sta rimbalzando di sito in sito passando per i più noti social.

Nel frattempo Polizia di Stato e Polizia locale hanno dato avvio alle indagini per risalire alla vettura e al suo o alla sua conducente. Non dovrebbe essere difficile, in quanto esistono le immagini del video messo in circolazione e con ogni probabilità l’auto è stata ripresa anche dalle telecamere di sicurezza della zona. Preoccupazione invece per il fatto che l’automobilista abbia potuto agire in pieno giorno e del tutto indisturbato, riuscendo a portare a termine la propria pazza manovra