Al Senato l’incontro promosso dal gruppo M5S con Thomas Mackinson e Luigi Franco, i cronisti di Fq Millennium che si sono finti lobbisti per capire da vicino e raccontare come funziona il sistema dei finanziamenti ai partiti. E nelle stanze dei palazzi del potere hanno scoperto come nel primo voto senza fondi pubblici, ci siano porte spalancate a chi promette soldi in cambio di provvedimenti graditi. Con garanzia di anonimato. Così nei bilanci dei partiti ci sono milioni di euro non riconducibili a nessuno.