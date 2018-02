Oltre agli arresti, è in corso l'esecuzione di sequestri e di una misura interdittiva. Nell'inchiesta, coordinata da un pool di pm della Procura di Bari, sono indagate in totale 29 persone, fra imprenditori, dirigenti e progettisti di Fse. Ai domiciliari anche l'ex assessore regionale Fabrizio Romano Camilli

Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico di Ferrovie Sud Est, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza – insieme ad altre undici persone – per un crac da 230 milioni di euro della società pugliese di trasporti. Gli indagati – tutti ai domiciliari – sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a quando la società è stata commissariata. Oltre agli arresti, è in corso di una misura interdittiva nei confronti dell’ex responsabile tecnico di Fse Nicola Alfonso e di sequestri per 90 milioni di euro tra Bari, Lecce, Roma, Bologna e Maglie.

Nell’inchiesta – coordinata dai pm Francesco Bretone, Bruna Manganelli, Luciana Silvestris e dal procuratore aggiunto Roberto Rossi – sono indagate in totale 29 persone fra imprenditori, dirigenti e progettisti di Fse. Ai domiciliari, su ordine del gip Alessandra Susca, sono finiti anche Angelo Schiano, presunto amministratore occulto e avvocato della società, Fausto Vittucci, revisore e certificatore dei bilanci Fse, gli imprenditori Ferdinando Bitonte, Carlo Beltramelli, Carolina e Gianluca Neri, Franco Cezza, sua moglie Rita Giannuzzi e suo figlio Gianluigi Cezza, e l’ex assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Romano Camilli, con un passato in Forza Italia. Il giudice ha anche ordinato la disattivazione delle linee telefoniche e internet delle abitazioni degli arrestati e le rispettive utenze mobili

Stando alle indagini della magistratura barese, partita nel marzo 2016, Fiorillo, in concorso con consulenti e funzionari della società e imprenditori, avrebbe dissipato o distratto fondi per centinaia di milioni di euro nell’arco di circa 10 anni falsificando bilanci ed esternalizzando servizi senza fare gare d’appalto. Ferrovie Sud Est è una società interamente partecipata dal ministero dei Trasporti, concessionaria per la Regione Puglia del servizio ferroviario, acquistata circa un anno fa da Ferrovie dello Stato e attualmente sottoposta a procedura di concordato preventivo in continuità. Proprio dalla relazione del commissario straordinario di Fse, Andrea Viero, poi integrata da numerosi successivi esposti alla procura, è partita l’inchiesta. Viero aveva già individuato le cause del dissesto, spiega il gip, in “una lunga serie di atti e decisioni che hanno progressivamente depauperato il patrimonio della società e compromesso gravemente il suo equilibrio economico-finanziario“.