Anche il volto di D'Annunzio sul manifesto che annunciava un raduno in piazza Castello per ricordare il Trattato di Roma del 1924. Raduno che è stato annullato. Il segretario metropolitano del Pd torinese, Mimmo Carretta: "C'è da chiedersi come mai si continua a dare spazi ai fascisti. Noi continueremo a denunciare la loro presenza. Ci opporremmo a loro"

Non si farà l’iniziativa annunciata per questo pomeriggio in piazza Castello a Torino da Forza Nuova.

“Dopo il nostro grido d’allarme” – commenta su Facebook il segretario metropolitano del Pd torinese, Mimmo Carretta “è arrivato il divieto alla manifestazione, non abbassiamo la guardia. Non un passo indietro”.

“27 gennaio io non dimentico, Fiume ritorna italiana”. Accanto, l’immagine della Torre Littoria di piazza Castello, a Torino, con il volto di Gabriele D’Annunzio. E’ il manifesto postato sulla pagina Facebook di Forza Nuova Torino, che annunciava un’iniziativa per questo pomeriggio in piazza Castello per celebrare la “loro giornata della memoria” in ricordo del giorno in cui, nel 1924, il Trattato di Roma restituiva Fiume all’Italia.

Un manifesto riportato dal segretario metropolitano del Pd torinese, Mimmo Carretta, che sempre su Facebook commenta: “Oggi, proprio nel Giorno della Memoria, il movimento neofascista Forza Nuova del tristemente noto Roberto Fiore, ha organizzato una manifestazione. Un’iniziativa nel cuore della nostra città, medaglia d’oro alla resistenza. C’è da chiedersi come mai si continua a dare spazi ai fascisti. Noi continueremo a denunciare la loro presenza. Ci opporremmo a loro“.