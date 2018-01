Una vettura imbottita di esplosivo si è lanciata contro l'edificio della ong. Poi è entrato in azione il commando. Tre assalitori morti nella risposta delle forze speciali, gli altri asserragliati per ore nella sede. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis

Prima un kamikaze che si fa saltare davanti all’ingresso, poi il gruppo di terroristi che entra nel compound e spara contro i presenti. È di un morto e 14 feriti, il bilancio dell’attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, in Afghanistan. Attorno alle 5.30 del mattino in Italia, un uomo a bordo di una vettura imbottita di esplosivo si è lanciato contro il cancello della sede dell’ong. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis che, tramite l’agenzia Amaq, ha fatto sapere di aver agito contro “fondazioni britanniche e svedesi”, in riferimento forse ad un’altra organizzazione presente nell’edificio di cui al momento non si sa nulla.

Dopo la detonazione, gli assalitori sono entrati nell’edificio e hanno aperto il fuoco. Tre di loro sono stati uccisi dalle forze speciali, mentre altri due sono rimasti asserragliati nella struttura. La tv Tolo, citando il portavoce del governo provinciale Attaullah Khoghyani, ha spiegato che le forze di sicurezza combattono da ore con i terroristi, mentre all’esterno della sede ci sono diverse auto in fiamme. La persona rimasta uccisa nel conflitto a fuoco sarebbe un militare.

“C’è stata un’enorme esplosione, sembrava un’autobomba. Ci siamo riparati e abbiamo visto un uomo armato con un lanciarazzi che sparava contro la porta principale per entrare nel recinto”, ha raccontato Mohamed Amin, un testimone ricoverato in ospedale dopo essersi messo in salvo fuggendo da una finestra.

Fondata 98 anni fa, Save The Children è una ong internazionale che promuove i diritti dei bambini portando aiuto ad essi nelle zone più povere dei Paesi in via di sviluppo. I gruppi terroristici e le organizzazioni criminali scelgono di consueto tra i loro obiettivi le organizzazioni non governative in Afghanistan, dove la situazione della sicurezza è notevolmente peggiorata negli ultimi due anni. L’attacco arriva alcuni giorni dopo quello in cui un uomo armato talebano ha colpito un hotel di lusso di Kabul, uccidendo almeno 22 persone.

I talebani afgani hanno dichiarato di non avere alcuna responsabilità nell’attacco armato. Il portavoce Zabihullah Mujahid ha scritto su Twitter: “Attacco odierno nella città di Jalalabad: nulla a che vedere con i mujaheddin dell’Emirato islamico”.