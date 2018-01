“Non dovete essere tutti sulle mie spalle, non posso essere il vostro referente per il vostro futuro: createvelo il vostro futuro”. Si conclude così, con un video girato sulla spiaggia di Barcellona, il messaggio che Beppe Grillo ha dedicato alla nuova vita del suo blog, che dopo 13 anni dovrà tornare “come era”, secondo le intenzioni dello stesso Grillo (leggi l’articolo e vedi il video integrale). Nuova veste, anche grafica, per il sito personale del cofondatore del Movimento 5 stelle che, d’ora in poi avrà un sito completamente staccato da quello che la stessa Casaleggio associati aveva curato per il comico e blogger genovese