Un uomo che apostrofa in malo modo il suo vicino di posto in metropolitana: “Tronatene a casa, questo è il mio fottuto paese”. Attorno qualcuno prova a dirgli di calmarsi. Altri filmano la scena. Alla fine il tizio fa una figura barbina. Ad essere preso di mira un ragazzo italiano che mantiene la calma nonostante la situazione in cui si è trovato catapultato