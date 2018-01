Una gita in barca tra amici per una battuta di pesca. Potete immaginare una situazione più tranquilla? Eppure l’imprevisto è dietro l’angolo e si palesa in forma di barca. L’incidente è avvenuto la scorsa estate, quando tre amici si sono visti piombare addosso un’imbarcazione a tutta velocità e, per mettersi in salvo si sono dovuti tuffare in acqua. All’incauto investitore l’incidente è costato una multa salatissima