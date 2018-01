Una palazzina di quattro piani è esplosa nella notte ad Anversa: due persone sono morte, 14 ferite e sei di loro sono in gravi condizioni. Al piano terra dello stabile c’era la pizzeria italiana Primavera. L’edificio si trova nel quartiere di Paardenmarkt, abitato per lo più da studenti. Sette persone sono state recuperate vive sotto le macerie. Secondo i vigili del fuoco, l’esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas, mentre la pista terroristica è stata scartata quasi subito.

#BREAKING PHOTO: Violent explosion at the Paardenmarkt in Antwerp, Belgium, injures at least 5 people

Pic via Gazet van Antwerpen pic.twitter.com/9ynwZqteta

— Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) January 15, 2018